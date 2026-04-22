Η Λάιζα Κολόν-Ζάγιας στο πλευρό της Χάλι Μπέρι στο ερωτικό δράμα «Fleur»

Η σταρ του «The Bear», Λάιζα Κολόν - Ζάγιας, πρόκειται να συμμετάσχει σε μια νέα παραγωγή με πρωταγωνίστρια την Χάλι Μπέρι. Πρόκειται για το ερωτικό δράμα «Fleur», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αμερικανίδας δημιουργού Έλι Φουμπί, με καταγωγή από το Καμερούν, το οποίο διαδραματίζεται και γυρίζεται αυτή την περίοδο στο Παρίσι.

Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της ηθοποιού παραμένουν μυστικές ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ματίας Σένερτς, Μακίτα Σάμπα και Μάρτον Τσόκας.

Το «Fleur» αφηγείται την «ιστορία μιας νοικοκυράς από τη Νέα Υόρκη (Μπέρι), η οποία εγκαταλείπει την Αμερική και τον σύζυγό της μετά από 30 χρόνια γάμου για να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της στο Παρίσι. Εκεί υιοθετεί το όνομα «Fleur» και εργάζεται ως συνοδός πολυτελείας διεκδικώντας τη δική της δύναμη και ταυτότητα. Όταν όμως το παρελθόν αρχίζει να εισβάλλει στη νέα της πραγματικότητα, το διακύβευμα δεν είναι απλώς αν θα επιλέξει να επιστρέψει αλλά αν η επιστροφή είναι πια εφικτή».

Η AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ χρηματοδοτεί και συνεργάζεται στην παραγωγή με την Davis Films του Βίκτορ Χαντίντα, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα διανομής για τη Γαλλία. Σύμφωνα με το Deadline, στους παραγωγούς περιλαμβάνονται η Χάλι Μπέρι και η Χόλι Τζίτερ για λογαριασμό της εταιρείας HalleHolly.

Η Κολόν-Ζάγιας, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Λατίνα που απέσπασε Emmy Β' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την ερμηνεία της ως Tina Marrero στο «The Bear» του FX, διανύει μια πολύ δημιουργική περίοδο. Εκτός από την πέμπτη και τελευταία σεζόν της διάσημης σειράς, η ηθοποιός θα κάνει σύντομα το πέρασμά της στο σύμπαν της Marvel, συμμετέχοντας στη νέα ταινία Spider-Man στο πλευρό του Τομ Χόλαντ.

