Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή εκφράζοντας τις ευχές του στον Γιώργο Μυλωνάκη καταθέτοντας ειλικρινή συμπαράσταση στην οικογένειά του. Συνέχισε εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε αδύναμο, διαπλεκόμενο πρωθυπουργό που δεν πρέπει να παραμείνει άλλο στο αξίωμα. Μίλησε για βαρύτατη καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών, γαλάζια σκάνδαλα, χειραγώγηση και υποβάθμιση της Δικαιοσύνης.

«Ο πόλεμος στη Μέση Αντολή και οι καουμπόικες πρακτκές Τραμπ – Νετανιάχου πράγματι προκαλούν ανασφάλεια, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ, η επίθεση Τραμπ στον Πάπα, ο στραγγαλισμός της Κούβας, Χρειάζεται σοβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναλάβει δράση, αλλά δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί και η παθητική – συναινετική στάση του κ. Μητσοτάκη που στέκεται ως πιστός σύμμαχος του δολοφόνου Νετνιάχου», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Είστε επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία, εσείς είστε το βαθύ κράτος, ο δημιουργός των σκανδάλων. Επιβάλλεται η παραίτηση της κυβέρνησης, τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί; Και το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του το ερώτημα αν θα αξιοποιήσει τον ρόλο του ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Εμείς δεν θέλουμε χώρα που αναδύει δυσωδία και εκβιασμούς», είπε ο κ. Φάμελλος.

Αναφορικά με τα Τέμπη τόνισε ότι αντί για άπλετο φως έχουμε μπάζωμα και συγκάλυψη, ενώ μίλησε για στημένη Εξεταστική και ντροπιαστική αρχή στην έναρξη της Δίκης.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο πολιτικός διάλογος αλλά η υποβάθμιση της Δημοκρατίας. Στοχοποιούν τον πολιτικό διάλογο γιατί δεν αντέχουν την πραγματικότητα».

«Ο Πρωθυπουργός δεν κατέθεσε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που αναδεικνύει τις σοβαρές παραβιάσεις στο Κράτος Δικαίου.

Όλα τα σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και η μόνη λύση είναι η παραίτηση Μητσοτάκη και της κυβέρνησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο θρασύτατος Λαζαρίδης είναι ακτινογραφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβέρνησης Μησοτάκη που είναι προσωπικά υπεύθυνος, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν είπε κουβέντα σχετικά με το σκάνδαλο.

«Όσο Λαζαρίδηδες και Γεωργιάδηδες πετάνε λάσπη, η Αριστερά θα λέει αλήθειες ως η πιο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα που βγάζει τα άπλυτα. Η κοινωνία εξοργίζεται όταν βλέπει κουκούλωμα για τα γαλάζια τρωκτικά και από την άλλη βλέπει βαρύτατα πρόστιμα.

Θέματα υγείας και ζωής για εμάς δεν μπαίνουν στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός ωστόσο δεν σταματά πουθενά στον κατήφορο. Πρέπει να παραιτηθεί γιατί πρώτα απ’ όλα είναι θέμα Δημοκρατίας. Το ρουσφέτι και η διαπλοκή είναι σήμα κατατεθέν. Σήμα κατατεθέν της κυβέρνησης είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Να απαντήσετε κ. Πρωθυπουργέ γιατί τον κρατάτε. Πέστε μας για ποιο λόγο μένει ακόμα; Μήπως επειδή εκτέελσε εντολή σας να συγκαλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πόρισμα της ντροπής;, είπε ο κ. Φάμελλος απεθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.