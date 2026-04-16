Δευτερολογία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, από το βήμα της Ολομέλειας, στο πλαίσιο της συζήτησης για το κράτος δικαίου την οποία είχε αιτηθεί ο ίδιος.

Νωρίτερα, ο κος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις εθνικές εκλογές ως «μονόδρομο» λόγω των αμείλικτων ερωτημάτων που υπάρχουν. «Δεν μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από απόστρατους αξιωματούχους τρίτων χωρών», τόνισε επίσης αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών, ενώ απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ρώτησε: «Γιατί δεν διαψεύδετε τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ; Γιατί δεν του κάνετε αγωγή; Είναι αμείλικτα τα ερωτήματα. Και επίσης γιατί επιτρέψατε την εξαγωγή του predator; Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη».

Ολόκληρη η δευτερολογία του Νίκου Ανδρουλάκη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από λίγο, σε αυτό εδώ το βήμα, μιλούσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ως θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ του διαδικτύου, αλλά πάντως όχι ως Πρωθυπουργός, με το κύρος και τη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γι' αυτό, λοιπόν, αφήστε τα όνειρα. Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πολλά σχόλια. Σχόλια για όλα τα κόμματα.

Ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε σε μία ώρα και που μιλάτε; Ένα σχόλιο! Τους σχολιάσατε όλους. Νυν, πρώην. Ένα σχόλιο! Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως «Νίξον» τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Καθαρά λόγια.

Είπατε για μία ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εμείς ως κόμμα είμαστε απέναντι και από τις ακραίες φωνές, αλλά και από τις χυδαία ακραίες πρακτικές. Τι λέει, λοιπόν, η νέα ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την οποία μάλλον δεν προλάβατε να διαβάσετε; Σας εγκαλεί ευθέως ότι τέτοιες απειλές όπως αυτές που εκστόμισαν στελέχη σας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Σας καλούν να απέχετε από ενέργειες, που υπονομεύουν τους δικαστικούς λειτουργούς. Θα κάνετε κάποιο σχόλιο, για αυτήν τη σημερινή ανακοίνωση; Αλλά, όλα α λα καρτ και όπως σας βολεύουν.

Σέβεστε εσείς τη δικαιοσύνη; Με τους οργανωμένους στόχους εναντίον τους; Σέβεστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης;

Το ξαναλέω για πολλοστή φορά. Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι πρέπει να με ενημερώσετε επίσημα. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο; Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν να μην εφαρμόζει απόφαση, που αφορά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Θα καταργήσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Πείτε το. Το λένε τα στελέχη σας. Το υιοθετείτε, κ. Μητσοτάκη; Αλλά, έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και τον ακροδεξιό τραμπισμό. Αυτό έχετε επιλέξει. Έχετε αφήσει να πάει περίπατο η όποια ιστορική φιλελεύθερη καταβολή της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλάτε για το ρουσφέτι. Και το λέτε σε μένα! Είναι φοβερό! Έρχεται ο Πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Και, μάλιστα, όχι του 2026, αλλά του 1970 και του 1980. Κατηγορεί εμένα για ρουσφέτι ο κ. Μητσοτάκης! Και χρησιμοποιεί και τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή, δεν μπορεί να του απαντήσει. *Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι! Που, αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά, θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες!

Επειδή, λοιπόν, είχατε το θράσος να χρησιμοποιήσετε τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου, διαβάζω: «Κάναμε ρουσφέτια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έκαναν όλοι ρουσφέτια. Υπήρχε μια εποχή, το 1951, που εγώ έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα». Αυτά δεν μου τα έχει πει εμένα ούτε ο προπάππους μου, ούτε ο πατέρας μου. Ο δικός σας πατέρας και πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα έχει πει στην αυτοβιογραφία του. Αυτά συνεχίζετε και σήμερα. Γι' αυτό είστε αμετανόητοι, κυρία Μπακογιάννη. Για αυτό είστε αμετανόητοι. Μια Δεξιά αμετανόητη. Ό,τι κάνατε το 1951 με το ρουσφέτι, κάνετε το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έχετε θράσος και μιλάτε!

Μιλήσαν για κουμπάρους. Θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα.

Ακούσατε, αγαπητοί συνάδελφοι, ή διαβάσατε σε κάποια δικογραφία να λέει κάποιος ότι «επειδή είμαι κουμπάρος του Ανδρουλάκη ή φίλος του, μη με ελέγξετε» ή «βοηθήστε με να πάρω παράνομες επιδοτήσεις»; Με τη δική μου πλάτη, δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό. Με τη δική σας πλάτη, τον έχουν κατακλέψει, κ. Μητσοτάκη.

Και πάμε στο σκληρό πυρήνα των υποκλοπών. Προσέξτε, γιατί εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Εσείς επιτίθεστε στη δικαιοσύνη, εγώ σχολιάζω τη δικαιοσύνη. Έχω δημοκρατικό δικαίωμα, όπως κάθε Έλληνας πολίτης.

Τι έχουν να πουν σήμερα μετά την απόφαση – σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ο κ. Ζήσης και η κα. Αδειλίνη που είχαν καταλήξει... αναντίλεκτα ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το Predator; Σήμερα η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν εκ νέου όσα εκείνοι αρχειοθέτησαν άρον άρον!

Και εφιστώ την προσοχή: Παραδόξως, και αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε προ ολίγων ημερών τη δικογραφία αυτοβούλως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και όσο η δικογραφία θα κάνει βόλτες από την Ευελπίδων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάθε μέρα που περνά θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις. Περιμένω, λοιπόν, από την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Και να πράξει και κάτι άλλο: Δεν διανοούμαι ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα διαβεί το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών της χώρας ΑΜΕΣΑ για να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, ότι προμήθευσε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση και τις κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Εδώ, λοιπόν, να δούμε. Θα τον καλέσει η ελληνική δικαιοσύνη για να μάθει ο λαός την αλήθεια και ποιος είναι πίσω από το παρακράτος; Αυτός, εσείς ή και οι δύο μαζί, όπως πιστεύουμε εμείς και οι περισσότεροι στη χώρα μας;

Μας κάνατε και μαθήματα! Λέτε:«δεν θα σας αφήσω εσάς τους εθνικά επικίνδυνους να υπονομεύσετε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών».

Ποιος το λέει; Αυτός που την έκανε διάτρητη; Μας κοροϊδεύετε; Εσείς την κάνατε το παραμάγαζο του κάθε Ντίλιαν και του κάθε Λαβράνου. Το ξεχνάμε, κ. Μητσοτάκη; Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν στόχος ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας που είχε να διαχειριστεί τόσο κρίσιμες εθνικές υποθέσεις και δεν θα «άνοιγε μύτη»;

Σε ποια χώρα θα είχε παγιδευτεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων; Μια χώρα που είναι στα σύνορα της Ευρώπης, με πολλαπλές απειλές. Ο αρχηγός της Αστυνομίας. Εισαγγελείς. Και δεν θα «άνοιγε μύτη»;

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του κ. Χατζηδάκη -που κάνετε ότι δεν με ακούσατε- έγινε με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. *Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι; Θέλουμε να μάθουμε τώρα. Είναι ο στενότερός σας συνεργάτης.

Ο κ. Λαζαρίδης. Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι.

Πριν από μερικές ώρες, παραδέχθηκε ότι παρανόμησε. Δηλαδή, θα μείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, κ. Μητσοτάκη; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Να μας πείτε. Πρέπει ο κ. Λαζαρίδης να πάει σπίτι του; Εκτός, αν τον κρατάτε για ... την ομορφιά του. Διότι, όταν τον προσέλαβαν ως Ειδικό Συνεργάτη, μας είπε ότι αυτό τελικά ήταν το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ε, αν είναι για την ομορφιά του, να τον κρατήσετε, λοιπόν.

Εμφάνισε εδώ ο κ. Μητσοτάκης εκθέσεις, δείκτες...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει κάτι, γιατί τους είπατε ότι θα κόψετε τον γόρδιο δεσμό της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο δίνοντας λόγο στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων. Το διαφημίσατε στις Βρυξέλλες, το «αγόρασαν» οι Βρυξέλλες, αλλά εσείς τους κοροϊδέψατε! Άλλα είπαν αυτοί και άλλα κάνατε εσείς. Και εκεί, λοιπόν, απάτη. Να τους ενημερώσετε, λοιπόν.

Συμβούλιο της Ευρώπης: Το ψήφισμά του τι λέει; «Διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα έχει χρησιμοποιηθεί κακόβουλο λογισμικό για πολιτικά και οικονομικά οφέλη». Καλείται η χώρα μας να υλοποιήσει σειρά συστάσεων και ακόμη δεν έχει ανταποκριθεί.

Τρίτον, Παγκόσμια Τράπεζα: Στους δείκτες για την εξέλιξη της διαφθοράς, του κράτους δικαίου και της αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, καταδεικνύει ότι η χώρα μας υποχωρεί συστηματικά από το 2019 έως το 2024.

Και, τέλος, εκτός από τον Economist, υπάρχουν και άλλες έγκυρες εκθέσεις, όπως του V-Dem, του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ. Τι λέει, λοιπόν, στην τελευταία έκθεση; Ότι το 2024 η Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία ήταν οι δύο χώρες με την ταχύτερη διολίσθηση στον αυταρχισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ορίστε, λοιπόν, όλα αυτά είναι εδώ. Τα καταθέτω στα πρακτικά, για να μελετήσετε πού οδηγούν τη χώρα οι πολιτικές σας επιλογές.

Κύριε Μητσοτάκη, ξαναθέσατε το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Εμείς έχουμε πει δημοσίως τις προτάσεις μας. Είναι γνωστές. Και το άρθρο 86, που πρέπει να αναθεωρηθεί, και ότι πρέπει να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας για να μη γίνονται παιχνίδια όπως έχουμε εντοπίσει.

Είπαμε, όμως, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στην πολιτική, για να σε εμπιστευθούν, πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος. Και πάνω από όλα, σεβασμό στο λαό. Τίποτα από αυτά δεν έχετε. Για αυτό, εκλογές, να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό*. *Και, αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως τις κάνετε γρηγορότερα*.

Πηγή: skai.gr

