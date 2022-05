Οι τηλεπαρουσιάστριες των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων στο Αφγανιστάν εμφανίστηκαν σήμερα στον αέρα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ακολουθώντας την εντολή των Ταλιμπάν αφού χθες την είχαν αψηφήσει.

Αφότου επανήλθαν στην εξουσία πέρυσι, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σειρά περιορισμών στην κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος των οποίων έχει σκοπό να υποτάξει τις γυναίκες στη δική τους αυστηρή ιδέα για το ισλάμ.

One of the gains of the past twenty years was Afghanistan's vibrant and free press. Today, this is what the Taliban say freedom looks like. Female television presenter forced to cover their faces. pic.twitter.com/3UBLvukTjp