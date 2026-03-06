Patriot στην Κάρπαθο και αποστρατιωτικοποίηση

Η μεταφορά πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο πυροδότησε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Τι προβλέπουν όμως πραγματικά οι διεθνείς συνθήκες; Ποια είναι τα νομικά επιχειρήματα της Τουρκίας και πού στηρίζεται η ελληνική θέση για το δικαίωμα άμυνας των νησιών; Και γιατί η συζήτηση αυτή επανέρχεται τώρα;

Σε αυτό το επεισόδιο του podcast του ΣΚΑΪ συζητάμε με τον Άγγελο Συριγο για το νομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης, τη στρατηγική σημασία της Καρπάθου και το πώς η ένταση στο Αιγαίο συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

Μια σύντομη αλλά ουσιαστική ανάλυση για ένα ζήτημα που επιστρέφει συχνά στο προσκήνιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.