Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι άγνωστα drones εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος του κατά την πτήση του προς την Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα.

«Θα υπάρξει έρευνα… Υπήρξαν πράγματι drones», είπε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με ιρλανδικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, την Πέμπτη ένα ναυτικό σκάφος εντόπισε έως και πέντε drones να κινούνται κοντά στον διάδρομο πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους.

Ειδικότερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στρατιωτικού τύπου παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και κατευθύνθηκαν προς την πορεία του αεροσκάφους του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάνω από τη θάλασσα, κοντά στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε, λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί το περιστατικό, γύρω στις 11 μ.μ. Τα drones έφτασαν στο ακριβές σημείο όπου αναμενόταν να περάσει το αεροσκάφος, την ακριβή στιγμή που επρόκειτο να διασταυρωθεί με το σημείο αυτό.

Στη συνέχεια, τα drones κινούνταν κυκλικά πάνω από ένα πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε σταλεί μυστικά στη Θάλασσα της Ιρλανδίας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

