Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Ισπανία τις ερχόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς να αποκαλύπτει τις ακριβείς ημερομηνίες ή το πρόγραμμα της επίσκεψης, για λόγους ασφαλείας,

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, όπου εκτίθεται ο πίνακας "Γκερνίκα" (1937) του Πικάσο που απεικονίζει τη φρίκη του πολέμου.

Στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ισπανία, τον Μάιο του 2024, οι δύο χώρες υπέγραψαν δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ισπανία τον Απρίλιο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ είπε στον Ζελένσκι ότι η Ισπανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στον πόλεμό της με τη Ρωσία, που διανύει τον τέταρτο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

