Οι επαφές της τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο Λονδίνο και η φωτογραφία του Διοικητή της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας Ziya Cemal Kadıoğlu με τον Sir Richard Knighton, Διοικητή της Βασιλικής Αεροπορίας, μπροστά από το αεροσκάφος Eurofighter Typhoon ανησύχησαν την Αθήνα, αναφέρει η εφημερίδα Milliyet, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης.

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει μάλιστα, ότι μετά την τουρκική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Λονδίνο ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Milliyet, η Τουρκία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προμήθειας μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon και των πυραύλων Meteor που έχουν τη δυνατότητα να βρουν στόχο πέραν του οπτικού πεδίου.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών μάλιστα, ο Ziya Cemal Kadıoğlu, Διοικητής της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, και ο Sir Richard Knighton, Διοικητής της Βασιλικής Αεροπορίας, πόζαραν μπροστά από το μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε η Milliyet, λόγω των νέων εξελίξεων, ενδέχεται να γίνουν αλλαγές και επικαιροποιήσεις στη σύνθεση, δηλαδή στο περιεχόμενο του πακέτου, σχετικά με την προμήθεια των 40 αεροσκαφών F-16 Block 70 και 40 Eurofighter. Όπως αναφέρεται, ενδέχεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις με τις ΗΠΑ σχετικά με την προμήθεια των 40 F-35, ενώ σημειώνεται ότι ακυρώθηκε η προμήθεια 79 κιτ εκσυγχρονισμού για τα F-16.



Συνεχίζοντας, η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ως στόχο να αποκτήσει υπεροχή στην ισχύ αέρος-αέρος ενάντια στην Τουρκία με τα γαλλικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους Meteor. Ωστόσο, προσθέτει ότι η Ελλάδα θα χάσει αυτήν τη σχετική υπεροχή όταν η Τουρκία αποκτήσει το αεροσκάφος Eurofighter και τον πύραυλο Meteor, υπενθυμίζοντας ότι τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν πυραύλους Meteor.

Για 9η φορά εξελέγη πρόεδρος του AKP o Ερντογάν

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξελέγη για ένατη φορά πρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), λαμβάνοντας 1.547 ψήφους από 1.547 εκλέκτορες.

Στο συνέδριο παρευρέθη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που εκπροσώπησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Συνολικά 100.000 μέλη παρακολούθησαν το συνέδριο, στο οποίο ακούστηκε και νέο τραγούδι για τον Ερντογάν και το κόμμα του.

«Εσείς όλοι οι πονεμένοι του κόσμου, χέρι χέρι ενωθείτε! Τα νταούλια ας ηχήσουν τους ύμνους της λύτρωσης και να προχωρήσουμε μαζί.

Υπάρχει έρωτας στο όνομά του, η αρχή του είναι η ανεξαρτησία. Προχωράμε βήμα βήμα, για εμάς λάμπει το αστέρι όπως και η ημισέληνος, φυσάει επαναστατικός άνεμος.

Υπάρχει έρωτας στο όνομά του, η αρχή του είναι η ανεξαρτησία. Προχωράμε βήμα βήμα, για εμάς λάμπει το αστέρι όπως και η ημισέληνος, φυσάει επαναστατικός άνεμος

Προχωράμε βήμα βήμα, για εμάς λάμπει το αστέρι όπως και η ημισέληνος, φυσάει επαναστατικός άνεμος

Προχωράμε βήμα βήμα, για εμάς λάμπει το αστέρι όπως και η ημισέληνος, φυσάει επαναστατικός άνεμος».

Ερντογάν: «Στην Ανατολία πριν από 1.000 χρόνια, δεν ήρθαμε πρώτη φορά, αλλά ξαναήρθαμε»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγματά του του κόμματός του, σημειώνοντας:

«Εμείς στην Ανατολία, πριν από χίλια χρόνια, δεν ήρθαμε πρώτη φορά, ξαναήρθαμε. Όταν χρειάστηκε με τον ιδρώτα μας, όταν χρειάστηκε με το κόκκινο αίμα μας, αυτά τα εδάφη, τη γη των Προφητών μας, τα κάναμε πατρίδα μας. Από τον Αλπαρσλάν μέχρι τον Μωάμεθ (τον Πορθητή) Φατίχ, από τον Γιαβούζ μεχρι και τον Γκαζί, από τον Μεντερές μέχρι τον Οζάλ, όλοι οι ηγέτες αυτού του αγώνα, υπηρέτησαν το έθνος με αυτή τη συνείδηση».

Αναφέρθηκε επίσης στη Αγία Σοφία, αναφέροντας ότι «μετά από νοσταλγία 84 ετών, ανοίξαμε την Αγία Σοφία που μας εμπιστεύτηκε ο Φατίχ (Μωάμεθ ο Πορθητής) και την ανταμώσαμε με τις προσευχές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. «Έχουμε ενισχύσει τη δύναμή μας σε κάθε τομέα, από την αμυντική βιομηχανία μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία, από τη γεωργία μέχρι τον τουρισμό. Σήμερα, είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στην 11η θέση στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση Δημήτρη Αβραμόπουλου με Ερντογάν και Φινάν στην Άγκυρα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία, όπου παρευρέθη στο συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, είχε συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Όπως σημειώνει ο Μανώλης Κωστίδης, η συνάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον Τούρκο πρόεδρο διήρκεσε μιάμιση ώρα και έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντήθηκε και με τον Ιμπραϊμ Καλίν, τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.