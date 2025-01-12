Υεμένη: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 50 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο σε ένα πρατήριο καυσίμων και μια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου στην επαρχία Αλ Μπάιντα της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας των Χούθι.

Οι 50 από τους περίπου 100 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ζάχερ, σύμφωνα με τον Άρεφ αλ Γάμρι, τον εκπρόσωπο Τύπου της επαρχίας.

Ένας άλλος τοπικός αξιωματούχος είπε ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν πελάτες στο πρατήριο, το οποίο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη αγορά και σε αυτό το γεγονός οφείλεται ο "βαρύς απολογισμός".

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες γύρω από το πρατήριο. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τη γνησιότητά τους.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων και σποραδικά σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

