Στο Πεκίνο είναι σήμερα στραμμένα τα βλέμματα για την έναρξη των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πλανήτης θα παρακολουθήσει μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Κινέζου δημιουργού Ζαν Γιμού, με στοιχεία της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας, μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Την έναρξη των Αγώνων θα τελέσει ο Σι Τζιπινγκ, πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ΓΓ του ΚΚΚ.

Στο κλίμα των Αγώνων μας εισάγει και το βίντεο με τίτλο «Every rise, every fall, every victory - we're in it together» και #StrongerTogether.

Αφιερωμένο στη διοργάνωση είναι και το σημερινό doodle της Google.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Κίνα θα φιλοξενήσει Χειμερινούς Ολυμπιακούς, ενώ το Πεκίνο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ιστορία που θα έχει Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στους Αγώνες του Φεβρουαρίου αναμένεται να λάβουν μέρος περίπου 2.900 αθλητές και αθλήτριες από 91 χώρες που θα διαγωνιστούν σε 15 αθλήματα.

Δύο χώρες θα κάνουν στο Πεκίνο... ντεμπούτο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η Αϊτή και η Σαουδική Αραβία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις