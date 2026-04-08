Η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας το Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση.

Ο Φρίντριχ Μερτς τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διαπραγματεύσεων για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της διπλωματικής οδού.

Η Γερμανία στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες και θα συμβάλει στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παραμένει σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.

Με μια ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της καγκελαρίας, ο Φρίντριχ Μερτς έστειλε το δικό του μήνυμα αναφορικά με την προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. «Η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν χθες το βράδυ. Ευχαριστεί το Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση σε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Στόχος πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου προσεχώς, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διπλωματικής οδού».



Όπως επισημαίνει στη συνέχεια η καγκελαρία, «οι διαπραγματεύσεις απαιτούνται για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στο Ιράν, για την ασφάλεια στην περιοχή και για να αποτραπεί μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους. Η Γερμανία θα συμβάλει με κατάλληλα μέσα στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».



Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος η γερμανική κυβέρνηση απέκλειε μια γερμανική στρατιωτική συνδρομή στην περιοχή εξαιτίας του κινδύνου εμπλοκής στον πόλεμο και περαιτέρω ανάφλεξης με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν απέκλειε όμως το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας μετά από μια κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, με στόχο τη διευκόλυνση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

ΥΠΕΞ: Να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της καγκελαρίας, εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο κυβερνητικό μπίφινγκ της Τετάρτης ότι «η κυβέρνηση ζητά ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βάσει των διεθνών συμφωνιών. Τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν αποκλειστικά ιρανικά ύδατα, αλλά εκεί εφαρμόζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.



Κατά συνέπεια απαιτείτα (με την επανέναρξη της διέλευσης) να διασφαλιστεί ένας ελεύθερος, ασφαλής και χωρίς τέλη διάπλους των εμπορικών πλοίων. Αυτή είναι η γερμανική θέση, η οποία απορρέει από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο». Από τη σκοπιά της Γερμανίας, σημειώνει το γερμανικό δίκτυο n-tv, τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη διευθέτηση του ζητήματος».

SPD: Καλά νέα, αλλά άσκοπος πόλεμος

Νωρίτερα και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ με ανάρτησή του στο Χ είχε δηλώσει: «Επιτέλους ένα καλό νέο και στη διεθνή πολιτική». Ευχαρίστησε επίσης το Πακιστάν για τη συμβολή του στην επίτευξη συμφωνίας και τόνισε την ανάγκη διαρκούς ειρήνευσης, δεδομένου ότι οι συνέπειες από τη συνέχιση του πολέμου θα ήταν «ανυπολόγιστες».



Για καλά νέα για τους ανθρώπους στην περιοχή κάνουν λόγο από την πλευρά τους οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, μέσω της αναπληρώτριας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τους, Σιέμτγε Μέλερ.



Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτός ο πόλεμος, που «υποκινήθηκε άσκοπα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, θα μπορούσε τώρα να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

