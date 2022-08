Βροχοπτώσεις, χαλάζι και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τη βόρεια Ιταλία - Δείτε video

Βροχοπτώσεις, χαλάζι κι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς νότια στη βόρεια Ιταλία σήμερα, Πέμπτη 18 Αυγούστου.

Στην Μπάργκα, κοντά στη Λούκα, η χαλαζόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση στέγης επάνω σε αυτοκίνητο με επιβάτες, προκαλώντας τραυματισμούς. Στη Μάσα Καράρα ανεμοστρόβιλος τραυμάτισε εργάτη σε αμαξοστάσιο.

Στη Φλωρεντία, ένας άνδρας χτυπήθηκε από ιπτάμενο κλαδί δένδρου σε υπαίθρια αγορά, ενώ στην κοντινή πόλη Μποτάι δένδρο έπεσε σε τροχόσπιτο.

Ζημιές αναφέρθηκαν και σε υπαίθρια αγορά στη Μαρίνα ντι Καράρα, ενώ σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στα θέρετρα της παραθαλάσσιας περιοχή της Βερζίλια, σηκώνοντας ομπρέλες και καρέκλες από τις πλάζ.

Στη Λιγουρία, κύματα έπληξαν την ακτή ανάμεσα στο Κιαβάρι και το Σέστρι Λεβάντε προκαλώντας ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης.

Οικογένειες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κοντά στο Τιγκούλιο, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή και προκάλεσε ζημιές στις κατοικίες.

Severe #thunderstorms with intense #lightning processes and #hail phenomena, developed from south-west towards eastern Liguria coastline between 430-515UTC #today in #Chiavari and #SestriLevante were recorded 2 cm and 4-5 cm hail diameter pic.twitter.com/aZzt9i73K1