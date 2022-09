Λονδίνο: Ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν πανικόβλητες από τις θέσεις τους στο Χάρκοβο εγκαταλείποντας ακριβό εξοπλισμό

Ορισμένες από τις ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν «πανικόβλητες» από τμήματα της περιφέρειας του Χαρκόβου, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αποκτούν τον έλεγχο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.



Όπως τονίζει οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή δυτικά του ποταμού Οσκίλ».



Ενώ ορισμένα από τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθηκαν «με σχετικά καλή τάξη», άλλα «υποχώρησαν μέσα σε προφανή πανικό».

«Ο ακριβός εξοπλισμός που εγκαταλείφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα που τράπηκαν σε φυγή φέρεται να υπογραμμίζει την αποδιοργανωμένη υποχώρηση πολλών μονάδων» σημειώνει το Λονδίνο.



