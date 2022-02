Απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 31 ετών ο Τζαμάλ Έντουαρντς, Βρετανός επιχειρηματίας της μουσικής σκηνής, γνωστός για την ίδρυση του SBTV, ενός μουσικού καναλιού στο YouTube αφιερωμένο στους ανερχόμενους καλλιτέχνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Η εταιρεία του Έντουαρντς επιβεβαίωσε το θάνατό του στο BBC.



Παρευρέθηκε στα Brit Awards νωρίτερα αυτό το μήνα και έγινε γνωστό εμφανίστηκε ως DJ σε μια συναυλία στο βόρειο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου. Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος του θανάτου του, παρά μόνο ότι απεβίωσε το πρωί της Κυριακής.



Ο Έντουαρντς γεννήθηκε στο Λούτον το 1990 και μεγάλωσε στο Άκτον του Δυτικού Λονδίνου. Το 2006, ίδρυσε το SBTV στο YouTube, ένα κανάλι που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη ανερχόμενων καλλιτεχνών. Το κανάλι θα βοηθήσει την καριέρα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι Ed Sheeran, Jessie J, Dave, Skepta, Rita Ora και Stormzy.



Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ήταν μεταξύ των δημοσίων προσώπων που απέτισαν φόρο τιμής στον Έντουαρντς: «Η βρετανική μουσική και η ψυχαγωγία έχασαν ένα από τα λαμπρότερα αστέρια τους. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους του Τζαμάλ αυτή την τρομερά θλιβερή στιγμή».

