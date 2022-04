Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ αντεπιτέθηκε σήμερα στις κατηγορίες περί μη φορολόγησης της πάμπλουτης συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εκστρατεία «λάσπης» που έχει στόχο τον ίδιο.

Η πτώση ήταν απότομη για τον φιλόδοξο πρώην τραπεζίτη, το ανερχόμενο αστέρι των Συντηρητικών, που για κάποια περίοδο εμφανιζόταν ως το φαβορί για να διαδεχτεί στην πρωθυπουργία τον Μπόρις Τζόνσον. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης, με τις τιμές να εκτοξεύονται, τα νοικοκυριά να χάνουν την αγοραστική τους δύναμη και λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος ανακοίνωσε αύξηση των φόρων, δέχεται δριμύτατη κριτική αφού αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του γλιτώνει εκατομμύρια σε φόρους.

Ενώ η αντιπολίτευση σχολίαζε ήδη τον Σούνακ για τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής του, η εφημερίδα The Independent αποκάλυψε αυτήν την εβδομάδα το προνομιακό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η σύζυγός του, η Αξάτα Μούρτι, κόρη του Ινδού δισεκατομμυριούχου Ναραγιάνα Μούρτι, συνιδρυτή της εταιρείας τεχνολογίας Infosys.

«Το να σπιλώνουν τη σύζυγό μου για να με πλήξουν είναι αποκρουστικό» είπε ο Σούνακ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην ταμπλόιντ The Sun. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η σύζυγός του «πληρώνει φόρους στη Βρετανία για κάθε δεκάρα που κερδίζει» σε αυτή τη χώρα και έκανε λόγο για «εκστρατεία σπίλωσης» από την αντιπολίτευση.

Sunak speaks to The Sun about his wife's non-dom status https://t.co/BPV1C1tFtR