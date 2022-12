Πέρα… χιονίζει: Κάνει ημίγυμνος τζόγκινγκ μέσα σε χιονοκαταιγίδα στο Λονδίνο – Βίντεο

Πέρα βρέχει ή μάλλον πέρα… χιονίζει για έναν ημίγυμνο άνδρα που μαγνητοσκοπήθηκε να κάνει αμέριμνος τζόγκινγκ με το σορτσάκι του μέσα σε χιονοκαταιγίδα στο Λονδίνο, έξω από το γήπεδο της Τότεναμ στο Βόρειο Λονδίνο. Σύμφωνα με τα βρετανικά κοινωνικά δίκτυα ο... κομάντο έκανε τζόγκινγκ το βράδυ της Κυριακής, αγνοώντας το κύμα κακοκαιρίας που έχει ενσκύψει στη Βρετανία.

everyone in london so unserious 🤣😭 no way this man is going for a topless jog at 10pm in this heavy ass snow #uksnow #snow pic.twitter.com/BLI4qfhtcA