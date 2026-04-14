Νέα δίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στη Νέα Υόρκη για κατηγορία βιασμού

Μετά από πολλά χρόνια που η φήμη του έχει στραπατσαριστεί, λόγω του κινήματος #MeToo, νομικών προβλημάτων και της καταδίκης του, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν (Harvey Weinstein) δικάζεται ξανά με την κατηγορία του βιασμού.

Η επιλογή των ενόρκων επρόκειτο να ξεκινήσει την Τρίτη για τη νέα επανάληψη της δίκης, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, εκεί που οι ένορκοι θα εξετάσουν - για τρίτη φορά - αν βίασε την κομμώτρια και ηθοποιό, Τζέσικα Μαν (Jessica Mann) σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν, το 2013.

Αυτή τη φορά, οι ένορκοι θα εξετάσουν μόνο μία κατηγορία που αφορά μία καταγγέλλουσα, σε αντίθεση με το πλήθος κατηγοριών που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες δίκες του στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Ο Γουάινσταϊν αρνείται όλες τις κατηγορίες και δήλωσε στο δικαστήριο τον χειμώνα ότι «συμπεριφέρθηκα λανθασμένα, αλλά δεν επιτέθηκα ποτέ σε κανέναν».

Οι εισαγγελείς ενδέχεται επίσης να επιχειρήσουν την εισαγωγή νέων στοιχείων. Πριν την έναρξη της επιλογής ενόρκων, η βοηθός εισαγγελέας του Μανχάταν, Candace White, ανέφερε ότι ίσως ζητηθεί να καταθέσει ένας δικαστικός φρουρός σχετικά με μια φερόμενη δήλωση του Γουάινσταϊν πριν από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο φρουρός υποστήριξε ότι άκουσε τον Γουάινσταϊν , μετά την καταδίκη του το 2020 (η οποία αργότερα ανετράπη), να λέει: «Αν είχατε δει αυτές τις κοπέλες, θα κάνατε ακριβώς το ίδιο».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν από τον δικαστή Curtis Farber να αποκλείσει αυτή την αναφορά από τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι είναι «πολύ αργά» για να εισαχθεί τέτοιο στοιχείο. Ο δικαστής δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Ο δικαστής επανεξετάζει επίσης ποια στοιχεία θα παρουσιαστούν σχετικά με τη σχέση του Γουάινσταϊν και της Μαν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να περιοριστεί η αναφορά σε φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία που, σύμφωνα με την Τζέσικα Μαν, χρησιμοποιούσε ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν .

Επίσης, πιθανόν να μην γίνει καμία αναφορά σε ένα ταμείο αποζημίωσης για γυναίκες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς η υπεράσπιση δεν σκοπεύει να το θέσει.

Η αλλαγή στην ομάδα υπεράσπισης ενδέχεται να επηρεάσει τη στρατηγική της δίκης, καθώς νέοι δικηγόροι ανέλαβαν την υπόθεση τον Φεβρουάριο.

Ο Γουάινσταϊν υπήρξε μια ιδιαίτερα ισχυρή προσωπικότητα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, με επιτυχίες όπως τα "Shakespeare in Love", "Pulp Fiction" και "Chocolat". Ωστόσο, το 2017 άρχισαν να δημοσιοποιούνται καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, πυροδοτώντας το κίνημα #MeToo.

Στις προηγούμενες δίκες, καταδικάστηκε για ορισμένες κατηγορίες αλλά αθωώθηκε για άλλες. Η αρχική καταδίκη του στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκε, οδηγώντας σε νέα δίκη.

Στην τελευταία επανάληψη, καταδικάστηκε για εξαναγκασμό σε στοματικό σεξ το 2006, αλλά αθωώθηκε για άλλη παρόμοια κατηγορία, ενώ οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε απόφαση για την κατηγορία βιασμού που αφορά την Τζέσικα Μαν.

Η ίδια έχει καταθέσει ότι διατηρούσε μια συναινετική, κατά διαστήματα σχέση με τον Γουάινσταϊν, αλλά ότι σε ένα περιστατικό σε ξενοδοχείο εκείνος την πίεσε μέχρι που «απλώς υπέκυψε».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές και ότι οι καταγγέλλουσες επιδίωκαν επαγγελματικά οφέλη. Αντίθετα, οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι ο Γουάινσταϊν εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του για να τις χειραγωγήσει.

Ο 73χρονος Γουάινσταϊν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Έχει δηλώσει ότι φοβάται πως μπορεί να πεθάνει στη φυλακή του Rikers Island, λέγοντας: «Η ψυχική μου κατάσταση καταρρέει… το ηθικό μου σπάει».

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η τελευταία καταδίκη του επηρεάστηκε από εντάσεις μεταξύ των ενόρκων, ενώ παράλληλα ασκεί έφεση για την υπόθεση στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

