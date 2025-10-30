Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι ένας μετανάστης, κατάδικος για σεξουαλικά εγκλήματα, έλαβε 500 λίρες για να απομακρυνθεί από τη χώρα.

Ο Χαντούς Κεμπάτου, ο οποίος απελάθηκε στην Αιθιοπία το βράδυ της Τρίτης συνοδευόμενος από πέντε φρουρούς, έλαβε το ποσό αφότου απείλησε να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην πτήση απέλασής του.

Η Ντάουνινγκ Στριτ υπερασπίστηκε την απόφαση την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς την «επιχειρησιακή», και σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι είχαν απορρίψει νωρίτερα αίτηση του Κεμπάτου για ένταξη σε πρόγραμμα που προσφέρει έως και 1.500 λίρες ως βοήθημα επανεγκατάστασης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η εναλλακτική λύση θα ήταν μια «πιο αργή και πιο ακριβή διαδικασία», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει περαιτέρω κράτηση, την οργάνωση μιας νέας, δαπανηρής πτήσης απέλασης και τη διαχείριση πιθανών νομικών προσφυγών.

Το περιστατικό, που προκάλεσε οργή στη βρετανική κοινή γνώμη, ξεκίνησε όταν ο Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος από τις φυλακές του Τσέλμσφορντ την περασμένη Παρασκευή. Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών ενόψει της απέλασής του, αφέθηκε ελεύθερος.

Το λάθος πυροδότησε ένα διήμερο ανθρωποκυνηγητό, το οποίο έληξε με την εκ νέου σύλληψή του στο Λονδίνο την Κυριακή.

Ο Κεμπάτου είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρή λέμβο. Διέμενε σε ξενοδοχείο στο Έσεξ, όταν επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες έξω από τη δομή φιλοξενίας.

Σε συνέντευξή του στο Sky News μετά την άφιξή του στην Αντίς Αμπέμπα, ο Κεμπάτου ισχυρίστηκε ότι το πρωί μετά την απελευθέρωσή του προσπάθησε να παραδοθεί, λέγοντας σε αξιωματούχους «πάρτε με, με καταζητούν», αλλά, όπως είπε, τον «αγνόησαν».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου απάντησε ότι «δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο» που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, προσθέτοντας ότι οι ενέργειές του το πρωί της επανασύλληψής του «έμοιαζαν περισσότερο με κάποιον που προσπαθεί να αποφύγει τους αστυνομικούς, παρά να παραδοθεί».

Η αποκάλυψη της πληρωμής προκάλεσε πολιτική θύελλα. Οι Συντηρητικοί χαρακτήρισαν την απόφαση «απόλυτη ντροπή», με εκπρόσωπο του κόμματος να δηλώνει ότι «δείχνει πόσο αυτή η κυβέρνηση καταστρέφει το μεταναστευτικό μας σύστημα».

Η Υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι συμμερίζεται τη «δημόσια οργή» για το αρχικό λάθος, αλλά τόνισε ότι «έκανε τα πάντα» για να απελάσει τον Κεμπάτου. «Οι δρόμοι μας είναι ασφαλέστεροι εξαιτίας αυτού», ανέφερε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην έντονη πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ πρόσφατα στοιχεία που αποκάλυψε η ιστοσελίδα Independent έδειξαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πληρώσει 53 εκατομμύρια λίρες σε μετανάστες τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο προγραμμάτων «εθελούσιας επιστροφής».

Πηγή φωτογραφίας: Αστυνομία του Έσσεξ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.