Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ. Ο βουλευτής των Εργατικών, Τζος Σάιμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα, προκειμένου να προκληθούν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Η κίνηση αυτή έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται για να δοθεί η ευκαιρία στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ - ο οποίος θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ - να διεκδικήσει την έδρα και να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος.

Ο βουλευτής των Εργατικών, Τζος Σάιμονς, δηλώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του:

«Σήμερα, βάζω σε πρώτη προτεραιότητα τους ανθρώπους που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ, και υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή του Μέικερφιλντ. Παραμερίζω, προκειμένου ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του».

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η απόφαση να παραιτηθεί «δεν ήταν εύκολη». Ωστόσο, ο βουλευτής του Μέικερφιλντ τονίζει ότι, εάν εκλεγεί, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να «φέρει την αλλαγή που η χώρα μας ζητά απεγνωσμένα».

«Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για την εξυπηρέτηση των οποίων δημιουργήθηκε το κόμμα μας. Είναι ακλόνητη πίστη μου ότι τίποτα λιγότερο από μια επείγουσα, ριζική και θαρραλέα μεταρρύθμιση δεν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά».

Ο Σάιμονς επισημαίνει ότι οι Εργατικοί «έχουν μια τελευταία ευκαιρία» για να «τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, να θωρακίσουν τα σύνορά μας και να μεταρρυθμίσουν το κράτος και την πολιτική μας».

«Αυτή είναι η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και πιστεύω ότι ο Άντι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί σε αυτήν», καταλήγει.

— Josh Simons MP (@joshsimonsmp) May 14, 2026

Από την πλευρά του, ο Άντι Μπέρναμ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Επιβεβαιώνω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ».

Στη δήλωσή του, ο Μπέρναμ, τόνισε την ανάγκη για αλλαγή στην κεντρική πολιτική σκηνή, στηρίζοντας την κυβέρνηση των Εργατικών και δεσμευόμενος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων στην περιοχή.

I can confirm that I will be requesting the permission of the NEC to stand in the Makerfield by-election.



I grew up in this area and have lived here for 25 years. I care deeply about it and its people. I know they have been let down by national politics.



— Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) May 14, 2026

Πηγή: skai.gr

