Το Στενό του Ορμούζ, ο Περσικός Κόλπος και ο Κόλπος του Ομάν χαρακτηρίστηκαν σήμερα από τον ναυτιλιακό τομέα «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων», γεγονός που δίνει σε χιλιάδες ναυτικούς, που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, το δικαίωμα να ζητήσουν τον επαναπατρισμό τους, με έξοδα των πλοιοκτητών, μια πρωτόγνωρη πρόκληση για τους τομείς της ασφάλειας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Διεθνής Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) με τις εταιρείες εμπορικής ναυτιλίας στο κορυφαίο διεθνές φόρουμ διαπραγματεύσεων (IBF), οι ναυτικοί μπορούν να αρνηθούν να ταξιδέψουν στην περιοχή. Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει με έξοδα της εταιρείας και θα αποζημιωθούν με δύο βασικούς μισθούς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας (OMI), που είναι υπηρεσία του ΟΗΕ αρμόδια για την ασφάλεια στη θάλασσα, εκτιμά ότι έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο 20.000 ναυτικοί καθώς και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων.

Η περιοχή είχε ήδη χαρακτηριστεί «ζώνη υψηλού κινδύνου» τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά τα πρώτα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «ελέγχει πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, έναν διάδρομο στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, που συνδέει τον Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως «εμπόλεμης ζώνης» δίνει τους ναυτικούς το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας, με βάση τους ναυτιλιακούς κανονισμούς, όπως το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση, τη δυνατότητα επαναπατρισμού τους και διάφορα μπόνους και αποζημιώσεις.

«Αν έχετε ένα πλήρωμα 25 ατόμων, πιθανότατα χρειάζεστε τουλάχιστον 16 για να πλεύσει το πλοίο με ασφάλεια, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό», εξήγησε ο Στίβεν Κότον, ο γενικός γραμματέας της ITF.

Επιπλέον, «το κλείσιμο του εναέριου χώρου στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής περιορίζει (…) δραστικά τις επιλογές επαναπατρισμού», σχολίασαν μέλη του ναυτιλιακού τομέα.

«Ο ασφαλέστερος τρόπος για να προστατευθούν οι ναυτικοί είναι με την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στη διπλωματία», τόνισαν οι διεθνείς οργανισμοί.

Ο ΟΜΙ ανέφερε ότι από το Σάββατο έχουν καταγραφεί επτά συμβάντα με πλοία που βρίσκονται στο στενό του Χορμούζ και συνολικά έχουν αναφερθεί δύο νεκροί και έξι τραυματίες. Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKTMO, μια «ισχυρή έκρηξη» σημειώθηκε σήμερα σε ένα δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή πετρελαίου, ωστόσο το πλήρωμά του είναι σώο και ασφαλές.

«Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων από αυτές τις ανησυχητικές επιθέσεις, το θέμα είναι ανθρωπιστικό. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν δικαιολογείται», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΜΙ, Αρσένιο Ντομίνγκες.

