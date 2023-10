Χάος από την καταιγίδα Μπαμπέτ στην Βρετανία – Ανώμαλη προσγείωση αεροπλάνου στο Λιντς

Χάος έχει προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την καταιγίδα "Μπαμπέτ", η οποία πλήττει τη χώρα με σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους.

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους σύμφωνα με την DailyMail ενώ η καταιγίδα πέρασε από την Σκωτία και μέχρι αύριο το πρωί αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές στη βόρεια και κεντρική Αγγλία, και τη βόρεια Ουαλία.

The flooding in #Chesterfield is looking really bad now 😱🌊 #StormBabet #Babet #SevereWeather #Derbyshire #Flooding pic.twitter.com/m0ILc5cZhq

Στο Γιόρκσαϊρ, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ στο αεροδρόμιο του Leeds Bradford παραλίγο να σημειωθεί αεροπορική τραγωδία όταν ένα Boeing 737 προσγειώθηκε ανώμαλα.

A PLANE skidded off the runway at Leeds Bradford Airport while landing during Storm Babet.



The TUI flight from Corfu came to a standstill on boggy grassland leaving more than a hundred passengers stranded.



Emergency services, including three ambulances, raced out to the Boeing… pic.twitter.com/RELfACMTSG