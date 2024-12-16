Παρίσι - Βερολίνο σε 6 ώρες (και κάτι), με τρένο υψηλής ταχύτητας

Για πρώτη φορά, το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνδεθούν σήμερα με απ' ευθείας σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης του σιδηροδρόμου, έναντι του ανταγωνισμού των αερομεταφορών.

Αυτή η νέα σύνδεση, με ένα τρένο την ημέρα προς τη μια και ένα προς την άλλη κατεύθυνση, εγκαινιάστηκε σήμερα με την αναχώρηση της πρώτης αμαξοστοιχίας στις 9:55 (τοπική ώρα) από το σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ' Εστ του Παρισιού.

Η άφιξη στο Βερολίνο προβλέπεται στις 18:03, δηλαδή η διαδρομή θα διαρκεί λιγότερο από 6μιση ώρες

«Για πρώτη φορά στη σιδηροδρομική ιστορία μεταξύ των δύο χωρών», οι δύο πρωτεύουσες «θα συνδέονται απ' ευθείας από το κέντρο της πόλης στο κέντρο της πόλης με τρένο υψηλής ταχύτητας», υπογραμμίζει η SNCF, η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων.

Προς την αντίθετη κατεύθυνση, το πρώτο τρένο θα αναχωρήσει από το Βερολίνο σήμερα στις 11:54, παρουσία και εκεί διευθυντών των δύο σιδηροδρομικών εταιρειών. Θα φθάσει στο Παρίσι οκτώ ώρες αργότερα, στις 19:54.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αμαξοστοιχία που να συνδέει απ' ευθείας το Παρίσι και το Βερολίνο. Χρειάζονται περισσότερες από οκτώ ώρες για να μεταβεί κανείς σιδηροδρομικώς από τη μια πρωτεύουσα στην άλλη, με τουλάχιστον μια αλλαγή.

Τα εγκαίνια της σύνδεσης (κεντρική φωτογραφία) γίνονται παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της SNCF, Ζαν-Πιέρ Φαραντού, και της διευθύντριας παραγωγής της εταιρείας των γερμανικών σιδηροδρόμων Ντόιτσε Μπαν (Deutsche Bahn, DB) Άνια Σέλμαν.

Τη σύνδεση θα εξασφαλίζουν τα ICE, τα γερμανικά τρένα υψηλής ταχύτητας, και όχι τα γαλλικά TGV.

Θα εξυπηρετούν επίσης το Στρασβούργο και, στη Γερμανία, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Καρλσρούης και της Φρανκφούρτης

Η τιμή εισιτηρίου έχει οριστέι στα 59,99 ευρώ στη δεύτερη θέση και τα 69,99 ευρώ στην πρώτη θέση.

Οι τιμές θα καθορίζονται στην πράξη από ένα σύστημα που ορίζει το ποσό με βάση το ποσοστό πληρότητας των τρένων.

Οι δύο σιδηροδρομικές εταιρείες επιμένουν στο οικολογικό επιχείρημα, υπογραμμίζοντας ότι μια διαδρομή Παρίσι-Βερολίνο με τρένο εκπέμπει 2 κιλά CO2 ανά επιβάτη, έναντι 200 κιλών για ένα αεροπορικό ταξίδι.

Στοιχηματίζουν επίσης ότι οι οκτώ ώρες της διαδρομής δεν θα τρομάξουν τους ταξιδιώτες καθώς αυξάνεται η αγάπη για τα τρένα. «Είναι όλο και περισσότεροι οι άνθρωποι για τους οποίους η πολύωρη διαδρομή δεν δημιουργεί πρόβλημα και θεωρούν πως είναι ακόμα καλύτερα μάλιστα!», είχε πει ο Ζαν-Πιέρ Φαραντού όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο, το Μάιο 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.