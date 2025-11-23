Δεύτερος θάνατος από γρίπη των πτηνών στις ΗΠΑ

Ένας κάτοικος της πολιτείας Ουάσιγκτον έχασε τη ζωή του μετά από μόλυνση με στέλεχος της γρίπης των πτηνών που μέχρι σήμερα είχε εντοπιστεί αποκλειστικά σε ζώα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο από τη συγκεκριμένη νόσο στις ΗΠΑ εντός του 2025.

Ο ασθενής, ο οποίος περιγράφηκε ως «ηλικιωμένο πρόσωπο με υποκείμενα νοσήματα», νοσηλεύτηκε στις αρχές του μήνα, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εργαστηριακές εξετάσεις από το πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από το στέλεχος H5N5 του ιού, το οποίο δεν είχε καταγραφεί ξανά σε άνθρωπο.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), την κύρια υπηρεσία δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι «ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός» και τονίζουν πως «δεν υπάρχει καμιά απόδειξη μετάδοσης του ιού αυτού από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης θεωρείται το οικιακό πτηνοτροφείο που διατηρούσε ο ασθενής στον κήπο του.

Τα CDC έχουν καταγράψει φέτος περισσότερα από 70 ανθρώπινα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο στη Λουιζιάνα, ασθενής έχασε τη ζωή του μετά από μόλυνση με το στέλεχος H5N1.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι από το 2023 έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 ανθρώπινα κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε 25 χώρες, ανεξαρτήτως στελέχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.