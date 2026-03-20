«Η Μεγάλη Τιμονιέρισσα»... Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του, με την Κιμ Τζου Άε, να εμφανίζεται στη θέση του οδηγού άρματος μάχης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Το περιστατικό, μια κίνηση με έντονη συμβολική σημασία, συνέβη την Πέμπτη στην 60η Βάση Εκπαίδευσης στην Πιονγκγιάνγκ, και οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, Παρασκευή.

Η Τζου Άε εθεάθη να κοιτάζει έξω από τη θυρίδα του οδηγού με «έντονη προσήλωση», ενώ το άρμα βρισκόταν σε κίνηση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης βρισκόταν ακριβώς πίσω της, χαμογελώντας και ακουμπώντας στον πύργο του άρματος, επιβλέποντας την «εκπαίδευση» της κόρης του.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η 13χρονη (περίπου) κόρη του προετοιμάζεται ως η διάδοχος του καθεστώτος. Το γεγονός ότι της επετράπη να «χειριστεί» ένα από τα πιο προηγμένα όπλα της χώρας στέλνει ένα μήνυμα (και) στρατιωτικής νομιμοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Μαρτίου η Κιμ παρακολούθησε δοκιμή πυραύλων κρουζ από το αντιτορπιλικό Choe Hyon, ενώ στις 12 Μαρτίου φωτογραφήθηκε να εξασκείται με τουφέκι και πιστόλι σε εργοστάσιο πυρομαχικών.

Πηγή: skai.gr

