Σε ράφια γεμάτα με χνουδωτά λούτρινα παιχνίδια ιθαγενών ζώων σε ένα κατάστημα δώρων αυστραλιανού αεροδρομίου, ένα χνουδωτό πόσουμ ξεχώριζε: Τα μεγάλα καφέ μάτια του κινούνταν.

Ένας επιβάτης που κοίταζε τα εμπορεύματα εντόπισε πρώτος ένα ζωντανό αυστραλιανό πόσουμ να ξεπροβάλλει ανάμεσα στα καγκουρό στο ράφι της βιτρίνας του καταστήματος στον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων του αεροδρομίου του Χόμπαρτ, στην πολιτεία της Τασμανίας, την Τετάρτη, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθυντής λιανικής του αεροδρομίου, Λίαμ Μπλούμφιλντ.

Μια υπάλληλος τράβηξε βίντεο το πόσουμ με το τηλέφωνό της, πριν το ζώο γίνει επιφυλακτικό λόγω της αυξανόμενης προσοχής και φύγει από το κατάστημα. Το προσωπικό του αεροδρομίου κατάφερε να απομακρύνει το πόσουμ από το αεροδρόμιο χωρίς να τραυματιστεί.

Πάνω από το πόσουμ υπήρχαν μπίλμπι (μαρσιποφόρα με μακριά αυτιά σαν του λαγού) και ντίνγκο (ο ιθαγενής σκύλος της Αυστραλίας). Δίπλα στο πόσουμ, στο τμήμα με τα καγκουρό, υπήρχαν διάβολοι της Τασμανίας, ένα γρυλιστό σαρκοφάγο που ενέπνευσε τον ορμητικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων «Τάζ» της Warner Bros.

«Ένας επιβάτης το ανέφερε σε ένα από τα μέλη του προσωπικού της βάρδιας, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε», δήλωσε ο Μπλούμφιλντ. «Στη συνέχεια κάλεσε τη διοίκηση (του αεροδρομίου) και είπε ότι έχουμε ένα πόσουμ μέσα στο κατάστημα».

Ο Μπλούμφιλντ δεν γνώριζε τι προσέλκυσε το πόσουμ στο ράφι με τα παιχνίδια. «Φαντάζομαι ότι είδε κάποια από τα λούτρινα ζωάκια που ήταν προς πώληση στο ράφι και αποφάσισε να φτιάξει το σπίτι του μαζί με αυτά. Ήθελε να εναρμονιστεί με το περιβάλλον», αστειεύτηκε ο Μπλούμφιλντ.

Το πώς μπήκε το πόσουμ στο κατάστημα και πόση ώρα πέρασε εκεί παραμένει επίσης άγνωστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.