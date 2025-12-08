Ένα αδιανόητο βίντεο ανέβασε στα social media μία Ρωσίδα μπλόγκερ, μητέρα δύο παιδιών, προκαλώντας ανατριχίλα και την κατακραυγή των χρηστών .

Η 36χρονη Άννα Σαπάρινα, αποφάσισε να κάνει ένα επικίνδυνο πείραμα με το ίδιο της το παιδί: έβαλε τον γιο της σε μια αεροστεγή σακούλα αποθήκευσης ρούχων και ρούφηξε από μέσα τον αέρα, για να του χαρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως είπε στους followers της.

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Στο βίντεο φαίνεται το αγοράκι μέσα στη σακούλα, χωρίς αρχικά να αντιδράει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όταν βλέπει ότι η μητέρα του δεν σταματάει, το παιδί φωνάζει με αγωνία, στα όρια της ασφυξίας «μαμά!».

Η 36χρονη ακούγεται να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η Άννα Σαπάρινα διαχειρίζεται ένα δημοφιλές μπλογκ γονεϊκών συμβουλών, με ορισμένα από τα βίντεό της να φτάνουν εκατομμύρια προβολές.

Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, επενέβησαν οι ρωσικές υπηρεσίες προστασίας παιδιών, έχοντας ξεκινήσει έρευνα για την οικογένεια.

