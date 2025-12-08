Λογαριασμός
Βίντεο – σοκ: Μάνα blogger έβαλε τον γιο της σε αεροστεγή σακούλα και ρούφηξε από μέσα τον αέρα

Στην αρχή το αγοράκι δεν αντιδρά αλλά, όταν βλέπει ότι η μητέρα του δεν σταματάει, το παιδί φωνάζει με αγωνία, στα όρια της ασφυξίας «μαμά!»

μπλογκερ

Ένα αδιανόητο βίντεο ανέβασε στα social media μία Ρωσίδα μπλόγκερ, μητέρα δύο παιδιών, προκαλώντας ανατριχίλα και την κατακραυγή των χρηστών . 

Η 36χρονη Άννα Σαπάρινα, αποφάσισε να κάνει ένα επικίνδυνο πείραμα με το ίδιο της το παιδί:  έβαλε τον γιο της σε μια αεροστεγή σακούλα αποθήκευσης ρούχων και  ρούφηξε από μέσα τον αέρα, για να του χαρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως είπε στους followers της. 

Στο βίντεο φαίνεται το αγοράκι μέσα στη σακούλα, χωρίς αρχικά να αντιδράει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα,  όταν βλέπει ότι η μητέρα του δεν σταματάει, το παιδί φωνάζει με αγωνία, στα όρια της ασφυξίας «μαμά!». 

Η 36χρονη ακούγεται να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η Άννα Σαπάρινα διαχειρίζεται ένα δημοφιλές μπλογκ γονεϊκών συμβουλών, με ορισμένα από τα βίντεό της να φτάνουν εκατομμύρια προβολές.

Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, επενέβησαν οι ρωσικές υπηρεσίες προστασίας παιδιών, έχοντας ξεκινήσει έρευνα για την οικογένεια.

