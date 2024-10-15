«Το Ισραήλ θέλει να επεκτείνει την κατοχή του και η Παλαιστίνη δεν είναι αρκετή γι΄αυτό» δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ σε διάγγελμά του.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να ελέγξει όλα τα «εδάφη των αραβικών κρατών και όλων των μουσουλμάνων» και τόνισε ότι εφόσον το Ισραήλ επιτίθεται οπουδήποτε στον Λίβανο, τότε έχουμε και εμείς το δικαίωμα να επιτεθούμε οπουδήποτε στο Ισραήλ».

Ο Κασέμ επισήμανε ότι η καλύτερη δυνατή έκβαση στη σύγκρουση είναι να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο και τη Γάζα.

«Λέω στους Ισραηλινούς, η λύση είναι να σταματήσουν να πυροβολούν. Η λύση είναι μια κατάπαυση του πυρός… Μετά από μια κατάπαυση του πυρός, οι [ισραηλινοί] έποικοι μπορούν να επιστρέψουν στο βορρά», είπε ο Κασέμ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν το Ισραήλ δεν το θέλει αυτό, θα συνεχίσουμε την αντιπαράθεση. «Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Ισραηλινοί στο βορρά θα βρίσκονται υπό συνεχή απειλή εάν το Ισραήλ συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και τη Γάζα» πρόσθεσε ο αναπληρωτής ηγέτης της Χεζμπολάχ.

«Η αντίσταση δε θα ηττηθεί ποτέ γιατί είναι αυτοί που κατέχουν τη γη. Θα πολεμήσουν και θα πεθάνουν με αξιοπρέπεια. Η νίκη θα έρθει με υπομονή» τόνισε.

Ο Κασέμ είπε επίσης ότι η σύγκρουση της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη μάχη για την Παλαιστίνη.

«Θεωρούμε την αντίστασή μας νόμιμη. Αυτοί που αγωνίζονται για τη γη τους είναι οι Παλαιστίνιοι. Θα τους υποστηρίξουμε», είπε ο Κασέμ. «Αν δεν αντιμετωπίζαμε το Ισραήλ, θα πετύχαινε τους στόχους του για επεκτατισμό».

Εξαπέλυσε επίσης «πυρά» κατά των ΗΠΑ λέγοντας ότι βοηθούν τους Ισραηλινούς στα «βίαια εγκλήματά τους» στην περιοχή.

«Η Αμερική, ο μεγαλύτερος διάβολος, θέλει μια νέα Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου θέλει το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάνουν αυτή τη γενοκτονία σκόπιμα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

