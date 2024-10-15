Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα του θύλακα, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων με μαχητές της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά στην Αλ-Φαλούτζα στην Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας, ενώ 10 σκοτώθηκαν στην Μπάνι Σουχάιλα στην ανατολική Χαν Γιούνις, στον νότο, όπου ισραηλινός πύραυλος χτύπησε κατοικία.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατέστρεψε τρία σπίτια στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, με την τοπική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων να δηλώνει ότι ανέσυρε δύο νεκρούς από το σημείο ενώ συνεχίζεται η έρευνα για 12 άλλους ανθρώπους που πιστεύεται ότι βρίσκονταν στα σπίτια την ώρα της επίθεσης.

Οκτώ ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε κατοικία στον καταυλισμό της Νουσέιρατ στην κεντρική Γάζα.

Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ένας γιατρός σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα στην Αλ-Φαλούτζα στην Τζαμπάλια. Πρόσθεσε ότι αρκετοί διασώστες τραυματίστηκαν όταν το ασθενοφόρο τους δέχθηκε ισραηλινά πυρά στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί εδώ και 10 ημέρες μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Γάζα, όπου βρίσκεται ο καταυλισμός της Τζαμπάλια, ισχυριζόμενος ότι έχει στόχο μαχητές που κρύβονται ανάμεσα σε αμάχους, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία.

Η επιχείρηση αυτή έχει δημιουργήσει ανησυχίες μεταξύ των Παλαιστινίων και υπηρεσιών του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ θέλει να εκδιώξει τους κατοίκους από το βόρειο τμήμα του πυκνοκατοικημένου θύλακα, μια κατηγορία που η ισραηλινή πλευρά αρνείται. Κάτοικοι λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια τις τελευταίες 10 ημέρες.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να «αποκόβει τη Βόρεια Γάζα εντελώς από την υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας».

«Εν μέσω σφοδρών, συνεχιζόμενων εχθροπραξιών και εντολών εκκένωσης στη βόρεια Γάζα, οικογένειες αντιμετωπίζουν αδιανόητο φόβο, απώλεια αγαπημένων προσώπων, σύγχυση και εξουθένωση. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να φύγουν με ασφάλεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν περαιτέρω κίνδυνο», δήλωσε ο Άντριαν Τσίμερμαν, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

