Βίντεο: Ο Ερντογάν και ο πανίσχυρος σεΐχης του Αμπου Ντάμπι βγαίνουν από εστιατόριο πιασμένοι χεράκι-χεράκι

Με τον σεΐχη του Αμπού Ντάμπι, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν - γνωστός στην καθομιλουμένη με τα αρχικά του ως MBZ, - συναντήθηκε χθες το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο ηγεμόνας του Άμπου Ντάμπι βρέθηκε στην Τουρκία για επίσημη επίσκεψη και ήταν από τους πρώτους ηγέτες παγκοσμίως που έσπευσαν να συγχαρούν τον Ερντογάν για την νίκη του στις προσφατες προεδρικές εκλογές.

Οι δύο ηγέτες είχαν δείπνο σε εστιατόριο της Κωνσταντινούπολης, από το οποίο βγήκαν χαμογελαστοί και πιασμένοι από το χέρι, ενώ οι κάμερες τους κατέγραφαν.

Erdogan and UAE president MBZ are leaving a restaurant hand in hand pic.twitter.com/NkKFif4Y6f