Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δύο άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU).

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την Μόσχα, βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι και εκδόθηκε χθες στη Ρωσία.

Ο Κόρμπα και ένας ύποπτος συνεργός του, ο επίσης Ρώσος Βίκτορ Βασίν, ανακρίθηκαν από τις ρωσικές αρχές και ομολόγησαν την ενοχή τους.

Σύμφωνα μάλιστα με την FSB, ο Βασίν ήταν «υποστηρικτής του Ναβάλνι».

Ο Λιομπομίρ Κόρμπα συνελήφθη στο Ντουμπάι και εκδόθηκε την Κυριακή στη Ρωσία – Στα πλάνα συνοδεύεται από Ρώσους πράκτορες ασφαλείας, σε αεροδρόμιο έξω από τη Μόσχα.

Σε ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι οι δύο άνδρες έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας», δίνοντας στη δημοσιότητα και βίντεο από την ομολογία του δράστη.

FSB also releases more (super dodgy) video, this time the confession of the alleged shooter (65-year-old Lyubomir Korba) who claims he was recruited by Ukrainian intelligence. https://t.co/wFMnSxfdE6 pic.twitter.com/1Ks9IO5tb4 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) February 9, 2026

Η FSB δεν παρείχε κάποια αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς και η Ουκρανία έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα. Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.





Πηγή: skai.gr

