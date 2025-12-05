Ο Άχμεντ Καάμπνεχ είχε ορκιστεί να παραμείνει στη γη του ό,τι και να γίνει. Αλλά όταν νεαροί Ισραηλινοί έποικοι μετακόμισαν 100 μέτρα από το σπίτι του, αυτός ο Βεδουίνος δεν είχε άλλη επιλογή.

Στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης πολλά μέλη της κοινότητας αλ Χαθρούρα των Βεδουίνων έχουν ήδη φύγει, εξωθούμενοι από τις συνεχείς παρενοχλήσεις των Εβραίων εποίκων. Σήμερα το μικρό χωριό τους, με σπίτια από ξύλο και λαμαρίνες, είναι έρημο.

«Είναι πολύ δύσκολο να φεύγεις από το μέρος όπου έζησες επί 45 χρόνια, σχεδόν μια ολόκληρη ζωή», λέει στο AFP ο Καάμπνεχ που μεταφέρθηκε με την οικογένειά του σε ένα πρόχειρο σπίτι στους βραχώδεις λόφους της Ιεριχούς.

«Αλλά τι να κάνουμε; Είναι ισχυροί και εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν έχουμε καμία ισχύ», προσθέτει.

Το Ισραήλ έχει υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Πέραν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η βία των εποίκων, κυρίως αυτών που έχουν εγκατασταθεί σε οικισμούς που έχουν ανεγερθεί χωρίς την άδεια των ισραηλινών αρχών, έχει αυξηθεί όπως οι επιθέσεις τους εναντίον των τοπικών κοινοτήτων.

Περίπου 3.200 Παλαιστίνιοι των κοινοτήτων των Βεδουίνων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).

Ο φετινός Οκτώβριος ήταν ο πιο βίαιος μήνας από τότε που ο ΟΗΕ έχει αρχίσει να καταγράφει τα βίαια επεισόδια των εποίκων, το 2006.

Οι δράστες αυτών των βιαιοτήτων δεν λογοδοτούν σχεδόν ποτέ στη δικαιοσύνη, καταγγέλλουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που καταγράφουν τα περιστατικά.

Τον Νοέμβριο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καταγγείλει τις ενέργειες “μιας χούφτας εξτρεμιστών που δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους στην Ιουδαία- Σαμάρια”, όπως αποκαλούν στο Ισραήλ τη Δυτική Όχθη.

«Τρομακτικό»

Ο Άχμεντ Καάμπνεχ, τέσσερις αδελφοί του και οι οικογένειές τους ζουν πλέον 13 χιλιόμετρα από το χωριό τους, σε σπίτια που κατασκεύασαν με λαμαρίνες. «Βρισκόμαστε σε ένα μέρος που δεν έχουμε ζήσει ποτέ, είναι δύσκολο», εξηγεί.

Το AFP τον επισκέφθηκε μερικές εβδομάδες προτού αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του. Δύο έποικοι παρακολουθούσαν το χωριό από έναν λόφο. Τροχόσπιτα και μια ισραηλινή σημαία έδειχναν πού βρίσκεται αυτός ο οικισμός των εποίκων, που ιδρύθηκε πρόσφατα, όπως πολλοί άλλοι στην περιοχή.

«Είναι μια τρομακτική κατάσταση», διηγείται ο Καάμπνεχ, περιγράφοντας τις καθημερινές παρενοχλήσεις και τη συνεχή καταπάτηση της γης από τους εποίκους. «Φωνάζουν όλη τη νύκτα, πετούν πέτρες… Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε τη νύκτα και να κυκλοφορούμε ελεύθερα την ημέρα», λέει.

«Μια άνομη χώρα»

Λιγότερες από τρεις εβδομάδες αργότερα μόνο κάποιοι ακτιβιστές μιας ΜΚΟ και μια γάτα περιπλανιούνται στα ερείπια του εγκαταλελειμμένου χωριού, ανάμεσα σε παιδικά ποδήλατα και παρατημένα παπούτσια, ενδείξεις μιας βιαστικής αναχώρησης.

«Είμαστε εδώ για να προσέχουμε τις περιουσίες, επειδή πολλές εγκαταλελειμμένες περιοχές συχνά λεηλατούνται από εποίκους», εξηγεί ο Σαχάρ Καν-Τορ, ακτιβιστής της οργάνωσης για τη συνύπαρξη Ισραηλινών-Παλαιστινίων “Standing Together”.

Την ίδια ώρα έποικοι τοποθετούσαν έναν καναπέ και ένα τραπέζι στην πλαγιά του λόφου όπου είχαν χτίσει την καλύβα τους

«Εκμεταλλεύονται το χάος», σχολιάζει ο Καν-Τορ. «Κατά μία έννοια, είναι μια άνομη χώρα. Υπάρχουν αρχές στην περιοχή, αλλά κανένας κανόνας δεν εφαρμόζεται ποτέ ή εφαρμόζεται πολύ σπάνια», προσθέτει.

Οι έποικοι ενεργούν «με την υποστήριξη της ισραηλινής κυβέρνησης και του στρατού», καταγγέλλουν οι ισραηλινές ΜΚΟ Peace Now και Kerem Navot.

Κάποιοι από τους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης είναι οι ίδιοι έποικοι, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, υπέρμαχος της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

Ο εποικισμός συνεχιζόταν υπό όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις, τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, από το 1967, όμως έχει ενταθεί σημαντικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου της Γάζας που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 .

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.