Πατρούσεφ: Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ

Ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Κρεμλίνου, ο Νικολάι Πατρούσεφ, δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο «μεγάλων δυνάμεων», της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τη συνεργασία με την Αμερική στην Αρκτική.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει στραφεί στη Ρωσία στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στον τριετή πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο ίδιος και η κυβέρνησή του θεωρούν την Κίνα ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την ευκαιρία να αποκατασταθούν οι δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αντιπαράθεση για την Ουκρανία που πυροδότησε αυτό που διπλωμάτες και από τις δύο χώρες είπαν ότι ήταν η χειρότερη κρίση στην ιστορία των σχέσεών τους.

«Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μεγάλες δυνάμεις, ιστορικά φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη μοίρα του κόσμου», είπε στην εφημερίδα Kommersant ο Πατρούσεφ, πρώην πράκτορας της KGB ο οποίος σχεδίασε τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Κρεμλίνου.

«Και η εμπειρία των περασμένων δεκαετιών ή και αιώνων δείχνει ότι στις πιο δύσκολες στιγμές κρίσης οι χώρες μας κατάφερναν πάντα να ξεπερνούν τις διαφορές τους», πρόσθεσε.

Η στροφή του Τραμπ προς τη Ρωσία έχει προβληματίσει βαθιά πολλούς παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών που φοβούνται ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη.

Ο Πατρούσεφ είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αρκτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

