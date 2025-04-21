Ζελένσκι: Έιμαστε έτοιμοι για συνομιλίες για την παύση των επιθέσεων κατά πολιτικών στόχων - Αναμένουμε απάντηση της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία εμμένει στην πρότασή της για τερματισμό των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων και είναι έτοιμη για κάθε μορφή συζήτησης για την επίτευξή της.

«Η Ουκρανία εμμένει στην πρότασή της να μην πλήττονται τουλάχιστον πολιτικοί στόχοι. Και περιμένουμε μια σαφή απάντηση από τη Μόσχα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Λονδίνο «έχουν ένα πρωταρχικό καθήκον: να πιέσουμε για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης».

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα πριν εκπνεύσει χθες τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα η «πασχαλινή εκεχειρία« του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι προέβη σε νέα πρόταση για παύση αεροπορικών επιθέσεων κατά πολιτικών στόχων για 30 ημέρες με πιθανότητα παράτασης.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να έχουν συνομιλίες στο Λονδίνο την Τετάρτη με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα σταματήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, αναμένεται να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, δήλωσαν οι πηγές, που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τα σχέδια για τις συνομιλίες οριστικοποιούνται και θα μπορούσαν ακόμη να τροποποιηθούν, πρόσθεσαν.

Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, όπου οι ΗΠΑ μοιράστηκαν προτάσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Κριμαίας από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο στέλνει αντιπροσωπεία για συνομιλίες στο Λονδίνο την Τετάρτη με δυτικές χώρες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο με τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά, όπως ακριβώς κάναμε και στο παρελθόν, για να επιτύχουμε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής και διαρκούς ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η 30ωρη πασχαλινή εκεχειρία που κήρυξε η Ρωσία, την οποία η κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη για παραβίαση, έδειξε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν αυτές που «παρατείνουν τον πόλεμο».

Στο μεταξύ, ο Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει την πρόταση του Κιέβου για την αποφυγή επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους και ότι είναι ανοιχτός σε διμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία για το θέμα αυτό.

Πηγή: skai.gr

