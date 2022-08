Τζο Μπάιντεν: Ακόμη θετικός στον κορωνοϊό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και σήμερα, Δευτέρα, «όπως θα μπορούσε να αναμενόταν», δήλωσε ο γιατρός του σε υπόμνημα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος συνέχισε να αισθάνεται καλά και θα συνεχίσει τα μέτρα απομόνωσής του.

Αφού βγήκε αρνητικός την Τρίτη και την Τετάρτη, ο Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στον COVID και πάλι το Σάββατο σε αυτό που ο Δρ Kevin O' Connor περιέγραψε ως μια περίπτωση «ανάκαμψης» που παρατηρήθηκε σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών που λαμβάνουν το αντιικό φάρμακο Paxlovid.

Σε tweet του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι ο πρόεδρος νιώθει καλά.

