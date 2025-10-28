Τσερνόμπιλ: Μυστήριο με γαλάζιους σκύλους, εντοπίστηκαν κοντά στη ζώνη της πυρηνικής καταστροφής

Εικόνες που δείχνουν σκύλους με μπλε τρίχωμα κοντά στη ζώνη της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ στη βόρεια Ουκρανία προβληματίζουν τους φροντιστές τους.

Η ομάδα Dogs of Chernobyl, που φροντίζει τα αδέσποτα στην περιοχή αυτή από το 2017, ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει αρκετούς σκύλους με μπλε τρίχωμα στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ.

«Βρισκόμαστε επί τόπου τώρα και πιάνουμε σκύλους για στείρωση και συναντήσαμε τρία σκυλιά που ήταν εντελώς μπλε», ανέφερε η οργάνωση σε μια ανάρτηση στο Instagram με περισσότερες από 330.000 προβολές.

«Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει», αναφέρει η λεζάντα εξηγώντας ότι οι σκύλοι άλλαξαν χρώμα πρόσφατα.

Οι επικεφαλής της ομάδας θεωρούν ότι τα ζώα ήλθαν σε επαφή με κάποια χημική ουσία, αλλά καθησυχάζουν την κοινή γνώμη ότι οι σκύλοι φαίνονται «πολύ δραστήριοι και υγιείς», σύμφωνα με τη nypost.

Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα «Σκύλοι του Τσερνομπίλ», το οποίο ξεκίνησε το 2017, παρέχει ιατρική περίθαλψη και τροφή στα περίπου 700 σκυλιά που διαμένουν στη ζώνη αποκλεισμού των 18 τετραγωνικών μιλίων.

Τα σκυλιά αυτά είναι απόγονοι των κατοικίδιων ζώων που εγκαταλείφθηκαν μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986 όταν οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.