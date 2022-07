Τσαβούσογλου: Πάνε καλά οι συζήτησεις για τα F-16 - Νέα επίθεση στην Ελλάδα

Στις συζητήσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα F-16 αναφέρθηκε με νέες δηλώσεις του, την Τετάρτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας πως πηγαίνουν καλά και πως η αρνητική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Κογκρέσο τα περασμένα χρόνια έχει εξαφανιστεί.

Ο Τσαβούσογλου επιτέθηκε και κατά της Ελλάδας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να μιλάει για ανθρωπιστικά ζητήματα.

Turkish foreign minister slams Athens on minority rights, says Greece has no say in human rights matter