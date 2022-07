Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο σήμερα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο.

Dnipro right now. That’s a burning truck in that hole in the street. Rescuers are trying to determine if anyone is inside. pic.twitter.com/NRaDcnRswb