Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός είναι έτοιμος να αναπτυχθεί οπουδήποτε συ σύντομο χρονικό διάστημα για την καταστολή της εγκληματικότητας.

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για στρατιωτική ανάπτυξη στο Σικάγο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε έτοιμος να προχωρήσει ακόμη και χωρίς το αίτημα ενός τοπικού κυβερνήτη.

«Μπορούμε να το κάνουμε, απλώς πρέπει να δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνει τίποτα στο Ιλινόις μέχρι να υπάρξει αίτημα». Για το Σικάγο ειδικότερα, ανέφερε: «Μπορεί να περιμένουμε, μπορεί και όχι».

Για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα: «Δεν είμαι χαρούμενος, δεν θέλω να το βλέπω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα τη νύχτα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

«Δεν είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Δεν θέλω να το βλέπω. Ταυτόχρονα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.