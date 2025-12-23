Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για την ανανεωμένη έκφραση ενδιαφέροντος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της αρκτικής περιοχής.

Ο Νίλσεν έκανε τα σχόλια αυτά στο Facebook αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά τους και είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος, που έχει διορίσει για το πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί, θα «ηγηθεί της επίθεσης».

Η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της» και «η Δανία είναι ο εγγυητής γι' αυτό», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην επιθυμία που εξέφρασε επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη δανική περιφέρεια στις ΗΠΑ.

«Ενώνω τη φωνή μου με εκείνη των Ευρωπαίων για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μας», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος ο οποίος είχε μεταβεί στο Νουούκ τον Ιούνιο για να εκφράσει «την υποστήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.