Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για την ανανεωμένη έκφραση ενδιαφέροντος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της αρκτικής περιοχής.
Ο Νίλσεν έκανε τα σχόλια αυτά στο Facebook αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά τους και είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος, που έχει διορίσει για το πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί, θα «ηγηθεί της επίθεσης».
Η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της» και «η Δανία είναι ο εγγυητής γι' αυτό», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην επιθυμία που εξέφρασε επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη δανική περιφέρεια στις ΗΠΑ.
«Ενώνω τη φωνή μου με εκείνη των Ευρωπαίων για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μας», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος ο οποίος είχε μεταβεί στο Νουούκ τον Ιούνιο για να εκφράσει «την υποστήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας».
