Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Πακιστάν έστειλε στις ΗΠΑ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση

Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πακιστάν και Ιράν

Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλη στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Η πηγή δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η δήλωση έγινε αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι το Ιράν έστειλε την απάντησή του σε πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια οδός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Πακιστάν Ιράν ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark