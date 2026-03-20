Τραμπ: «Δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε στο Ιράν… και μας αρέσει έτσι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο η χώρα δεν διαθέτει πλέον ηγεσία μετά τα φονικά πλήγματα.

«Οι ηγέτες τους έχουν όλοι φύγει, η επόμενη γενιά ηγετών τους έχει φύγει, και η επόμενη μετά από αυτούς έχει σχεδόν εξαφανιστεί», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «πλέον κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης».

Σημειώνεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της ασφάλειας Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε σε ισραηλινά πλήγματα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσουμε… και ξέρετε κάτι; Μας αρέσει έτσι», κατέληξε ο Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα του διαθέτει «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» και ότι ο ρωσικός και κινεζικός στρατιωτικός εξοπλισμός που χρησιμοποίησε το Ιράν ήταν «άχρηστος» για αυτούς.

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης επειδή «ήθελαν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή».

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το είχαν χρησιμοποιήσει. Το μόνο ερώτημα είναι αν αυτό θα συνέβαινε την πρώτη ώρα ή την πρώτη ημέρα. Αν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, τότε ο κόσμος θα βρισκόταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

