Μπήκες μόνος σου στη «μαύρη λίστα» (προς απέλαση) - Cartoon βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Άγιο... Τραμπ

«Όχι κάρβουνο. Μόνο απέλαση» τονίζεται, μια παραπομπή στην παράδοση ότι ο Άγιος Βασίλης δίνει κάρβουνο αντί για παιχνίδια στα άτακτα παιδιά

Τραμπ

Μπήκες μόνος σου στη «μαύρη λίστα» του Άγιου... Τραμπ.  Cartoon βίντεο με το πρόεδρο να διαβάζει λίστα με μετανάστες προς απέλαση, υπό lounge μουσική υπόκρουση, έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος. 

«Η Λίστα των Άτακτων Παιδιών του Άγιου Βασίλη — η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ από τις χειρότερες, έκδοση Lo-fi» αναφέρεται στη λεζάντα του (σχεδόν 18λεπτου) βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. 

«Όχι κάρβουνο. Μόνο απέλαση» τονίζεται, μια παραπομπή στην παράδοση ότι ο Άγιος Βασίλης δίνει κάρβουνο αντί για παιχνίδια στα άτακτα παιδιά. 

Μάλιστα, τα ονόματα των μεταναστών... με τις παρανομίες που έχουν διαπράξει πιθανολογείται πως είναι αληθινά. 

 
