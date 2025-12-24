Μπήκες μόνος σου στη «μαύρη λίστα» του Άγιου... Τραμπ. Cartoon βίντεο με το πρόεδρο να διαβάζει λίστα με μετανάστες προς απέλαση, υπό lounge μουσική υπόκρουση, έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

🎅🚨 BREAKING: Santa's Naughty List — the WORST of the worst, Lo-fi edition.



No coal. Just deportation. https://t.co/5SWVxgvZx1 December 23, 2025

«Η Λίστα των Άτακτων Παιδιών του Άγιου Βασίλη — η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ από τις χειρότερες, έκδοση Lo-fi» αναφέρεται στη λεζάντα του (σχεδόν 18λεπτου) βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

«Όχι κάρβουνο. Μόνο απέλαση» τονίζεται, μια παραπομπή στην παράδοση ότι ο Άγιος Βασίλης δίνει κάρβουνο αντί για παιχνίδια στα άτακτα παιδιά.

Μάλιστα, τα ονόματα των μεταναστών... με τις παρανομίες που έχουν διαπράξει πιθανολογείται πως είναι αληθινά.

