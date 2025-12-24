Ο Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Πατ Φιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Όπως αναφέρεται, έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Πατ Φιν, με καταγωγή από το Ιλινόις, έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη κωμική σειρά «The Middle», στην οποία εμφανίστηκε από το 2010 έως το 2018, υποδυόμενος τον Μπιλ Νόργουντ.

Στην τηλεόραση είχε επίσης συμμετάσχει στις σειρές «The George Wendt Show», «Murphy Brown», «3rd Rock from the Sun» και «Ed».

Στον κινηματογράφο, το 1999 εμφανίστηκε στην ταινία «The Bachelor» με τους Κρις Ο’Ντόνελ και Ρενέ Ζελβέγκερ, ενώ το 2000 συνεργάστηκε με τον Άστον Κούτσερ στην κωμωδία «Dude, Where’s My Car?».

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το είδος του καρκίνου από τον οποίο έπασχε, το TMZ αναφέρει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από αρκετά χρόνια.

Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες του από τον χώρο της ψυχαγωγίας εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μου αρέσει να ανεβάζω φωτογραφίες με διάσημους που φεύγουν από τη ζωή. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς ένας διάσημος για μένα. Ήταν φίλος. Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισα, με τέλεια αίσθηση του χιούμορ», έγραψε στο Χ ο κωμικός Τζεφ Ντάι.

Ο σεναριογράφος του The Late Show, Μπράιαν Στακ, χαρακτήρισε τον Φιν «τόσο ευγενικό όσο και λαμπρά αστείο», ενώ ο ηθοποιός και κωμικός Τζεφ Γκάρλιν τον αποχαιρέτησε ως «αγαπημένο φίλο», θυμούμενος το χιούμορ και τη χαρά ζωής του.

«Η γενναιοδωρία της καρδιάς και του πνεύματος του Πατ δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ», ανέφερε η ηθοποιός και κωμικός Μο Κόλινς στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.