Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, σημειώνει το Reuters.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δει αν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν σίγουρος αν έπρεπε να παραστεί σε μια συνάντηση που προσπαθούσε να οργανώσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι μετά τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Ωστόσο, είπε ότι θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Επιπλέον, σχετικά με τη σύλληψη του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «θα μάθουμε τι συνέβη».

Για το TikTok ανέφερε ότι «θα παρακολουθήσουμε τα θέματα ασφαλείας» και ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, «όταν θα είναι απαραίτητο».

