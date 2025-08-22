Λογαριασμός
Σειρήνες για αεροπορική επίθεση στο Κίεβο κατά την επίσκεψη του γ.γ. του ΝΑΤΟ

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία

Μαρκ Ρούτε

Σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κίεβο, όπου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πραγματοποιεί επίσκεψη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κίεβο Μαρκ Ρούτε Ρωσία
3 0 Bookmark