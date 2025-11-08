Λογαριασμός
Τραγωδία στην Τουρκία: 6 νεκροί από φωτιά σε αποθήκη αρωματοποιίας (Βίντεο)

Η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι - Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν - Ερευνώνται τα αίτια 

UPDATE: 11:21
Φωτιά στην Τουρκία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Δείτε πλάνα:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

