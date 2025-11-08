Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Δείτε πλάνα:

Kocaeli'deki parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/2ZJZ6bptZS pic.twitter.com/zoyEtQ0cJG — TRT HABER (@trthaber) November 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.