Τραγωδία στην Ινδία: Στους 288 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Φόβοι για περισσότερους μέσα στις λαμαρίνες (βίντεο)

Τουλάχιστον 288 είναι οι νεκροί και περίπου 850 είναι οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών χθες Παρασκευή στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, καθώς πολλοί από τους τραυματίες υποκύπτουν στα τραύματά τους.

Τα σωστικά συνεργεία σήμερα να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες - νεκρούς ή ζωντανούς - που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

The death toll rises to 288 & 900 injured in #Odisha train collision.



It is India's worst train crash this century. Officials say the death toll is expected to rise further.pic.twitter.com/Dvl0nXkNrO