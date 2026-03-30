Ένας πιο βιώσιμος κι ανταγωνιστικός τομέας των συσκευασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (PPWR), ώστε οι νέοι κανόνες για τις συσκευασίες να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και να γίνει απλούστερη η συμμόρφωση για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. Η πλήρης εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των συσκευασιών σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ενισχύσει την ενιαία αγορά των συσκευασιών με τη χρήση κοινών κανόνων.

Το έγγραφο καθοδήγησης περιέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους κανόνες του κανονισμού PPWR που χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας, αλλά και σχετικά με τους τομείς στους οποίους τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ζητήσει βοήθεια. Για παράδειγμα, διευκρινίζει πότε μια επιχείρηση θεωρείται κατασκευάστρια ή παραγωγός, καθώς και ποια αντικείμενα θεωρούνται συσκευασίες βάσει του PPWR. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής θα μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ πριν από την επίσημη έγκρισή του.

Οι συχνές ερωτήσεις που το συνοδεύουν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών ζητημάτων που έχουν τεθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έγκριση του PPWR πέρυσι. Η Επιτροπή θα επικαιροποιεί το έγγραφο των συχνών ερωτήσεων ανάλογα με τις ανάγκες. Το έγγραφο καθοδήγησης και οι συχνές ερωτήσεις αποσαφηνίζουν μεν τις βασικές διατάξεις των νέων κανόνων για τις συσκευασίες, όμως δεν αντικαθιστούν, δεν συμπληρώνουν, ούτε τροποποιούν τις διατάξεις του PPWR.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

