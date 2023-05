Νέα ανακοίνωση της Τουρκίας κατά των ΗΠΑ: «Διαταράσσουν την ισορροπία σε βάρος της τουρκοκυπριακής πλευράς»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την ενόχλησή του για την παρουσία του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Arleigh Burke σε «ελληνοκυπριακό» λιμάνι ενώ παράλληλα στηρίζει το ψευδοκράτος.

Πιο συγκεκριμένα, το τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «τα βήματα που γίνονται στην περιοχή από τις ΗΠΑ διαταράσσουν την ισορροπία σε βάρος της τουρκοκυπριακής πλευράς και αποτελούν εμπόδιο για μια δίκαιη, βιώσιμη και μακροχρόνια διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη δήλωση του 'Υπουργείου Εξωτερικών' της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' ('ΤΔΒΚ') σχετικά με την αγκυροβόληση του αντιτορπιλικού ΗΠΑ USS Arleigh Burke σε 'Ελληνοκυπριακό ' λιμάνι.

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει μαζί με την 'ΤΔΒΚ', τα βήματα που γίνονται στην περιοχή από τις ΗΠΑ τα οποία διαταράσσουν την ισορροπία σε βάρος της 'Τ/Κ' πλευράς βλάπτουν τη μακροχρόνια ουδέτερη θέση της χώρας αυτής όσον αφορά το Νησί και αποτελούν εμπόδιο για μια δίκαιη, βιώσιμη και μακροχρόνια διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος. Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές.

Επιθυμούμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των 'Τ/Κ' κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις.»

