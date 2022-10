Στολίσκος φορτωμένος με σιτηρά κινείται στη Μαύρη Θάλασσα παρά τη ρωσική αποχώρηση από τη συμφωνία - Χάρτες

Επαναλήφθηκε σήμερα Δευτέρα η κυκλοφορία στη Μαύρη Θάλασσα, κατά μήκος του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, παρά την προσωρινή αποχώρηση της Ρωσίας από τη διεθνή συμφωνία.

Τουλάχιστον έξι πλοία φορτωμένα σιτηρά, μεταξύ των οποίων το Ikaria Angel, που έχει ναυλωθεί από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και έχει προορισμό το Τζιμπουτί μεταφέροντας 30.000 τόνους σιτάρι, διήλθαν από τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο με κατεύθυνση τον Βόσπορο και την Τουρκία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic.

Το Κέντρο κοινού συντονισμού (JCC), που επιβλέπει τη συμφωνία για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε πως συνολικά δώδεκα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από λιμάνια της Ουκρανίας.

Ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την πρωτοβουλία για τα σιτηρά Αμίρ Αμπντάλα δήλωσε σήμερα το πρωί στο Twitter: "Κανένα πολιτικό πλοίο δεν μπορεί ποτέ να γίνεται στρατιωτικός στόχος ούτε να κρατείται σε ομηρία. Τα τρόφιμα πρέπει να περάσουν".

Civilian cargo ships can never be a military target or held hostage. The food must flow. #BlackSeaGrainInitiative pic.twitter.com/sqnIVMmyny